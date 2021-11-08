الإصابة تحرم برشلونة من جهود فاتي لعدة أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

لم تكد تمر ساعات على تولي تشافي هيرنانديز، مهمة تدريب نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم حتى تلقى نبأ جديدا غير سار يتعلق بالإصابات بين صفوف النادي الكتالوني، واشارت تقارير صحفية إلى أن النبأ الجديد يتعلق بالنجم الشاب انسو فاتي.

وكتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم الاثنين أن فاتي سيبتعد عن الملاعب لأربعة أسابيع على الأقل بسبب إصابة في عضلة الفخذ الأيسر وقعت له أول أمس السبت أمام سيلتا فيجو.

ولم يعلن برشلونة عن الموعد الذي يمكن أن يكون فيه فاتي جاهزا للمشاركة مرة أخرى.

وأضافت الصحيفة أنه يبدو أن فاتي/19 عاما/ الخطير على المرمى لن يشارك في مباراة فريقه أمام المنافس الإقليمي إسبانيول برشلونة في العشرين من الشهر الجاري، ولا أمام بنفيكا لشبونة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، حيث ليس هناك أمام برشلونة بديل آخر سوى الفوز من أجل التأهل لدور الستة عشر في البطولة.

وستكون أول مباراة في الدوري يخوضها برشلونة بعد هذه المباراة تلك التي سيخوضها أمام فياريال في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

يبذل برشلونة جهودا لمكافحة تعدد الإصابات بين صفوفه، حيث هناك إلى جانب فاتي تسعة لاعبين آخرين غير جاهزين للمشاركة بينهم بيكيه وديست وبيدري وديمبيله واجويرو.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة هوى إلى المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري الإسباني الموسم الحالي، والذي بدأ بعد رحيل نجمه العالمي ليونيل ميسي.