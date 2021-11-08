صحيفة إنجليزية: نيوكاسل مهتم بضم صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت صحيفة " teamtalk"، أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي دخل في دائزة اهتمامات نادي نيوكاسل للتعاقد مع البالغ من العمر 29 عاما.

صلاح الذي انضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2017، سينتهي عقده مع الريدز بنهاية شهر يونيو 2023.

وازدادت التكهنات والشائعات خلال الفترة الماضية بشأن تجديد عقد صلاح، حيث قالت بعض التقارير الإنجليزية إن ممثلي البالغ من العمر 29 عاما طلبوا الحصول على 400-500 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي للدولي المصري.

وقالت " teamtalk"، إن قائد منتخب مصر في طريقه لمغادرة ليفربول بعد نهاية عقده، وسط اهتمامات من جانب ريال مدريد ونيوكاسل يونايتد.

وشددت الصحيفة على أن اهتمام ريال مدريد بضم صلاح ليس بالأمر الجديد، لافتة إلى أن لاعب ليفربول سبق وصرح في شهر مارس الماضي عن رغبته في اللعب بالدوري الإسباني قبل أن يتراجع عن تصريحاته ويؤكد على أمنيته في استمرار اللعب بين صفوف الريدز لعدة سنوات.

بينما وصفت الصحيفة اهتمام نيوكاسل بضم صلاح بـ"الانقلاب المثير"، مشيرة إلى أن النادي الإنجليزي بات بين قائمة أغنى أندية العالم بعدما أصبح تحت ملكية صندوق الاستثمارات السعودي.