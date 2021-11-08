تقارير: إيدي هاو سيوقع على عقود تدريب نيوكاسل.. الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية، إن إيدي هاو سيوقع على عقود تدريب فريق نيوكاسل الإنجليزي، اليوم الاثنين، ليحل محل ستيف بروس.

وكان نيوكاسل قد أعلن إقالة بروس أواخر شهر أكتوبر الماضي، بسبب سوء نتائج الفريق، على أن يقود جرايم جونز الفريق فنيا بشكل مؤقت، ويعاونه كل من ستيف أجنيو، ستيفن كليمنس، بن داوسون وسيمون سميث.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن مدرب بورنموث السابق سيتوجه اليوم لتوقيع عقود توليه المهمة الفنية لنيوكاسل.

وأضافت الصحيفة أن هاو تواجد في مباراة الفريق ضد برايتون (1-1) بالدوري الإنجليزي.

ونقلت "ذا صن" تصريحات جونز بشأن هاو، حيث قال: "هناك شيء واحد أعرفه عن إيدي، وهو أنه يعيش من أجل كرة القدم.. إنها حياته كلها".

وأضاف: "إنه قوي ولديه خبرة استثنائية في الدوري الممتاز، لذلك إذا كان هذا هو الطريق الذي يسلكه النادي، فأنا متأكد من أنها قادر".

وكان صندوق الاستثمار السعودي قد استحوذ على ملكية النادي بنسبة 80%، وبحسب التقارير الإنجليزية فمن المتوقع أن يجري تغييرا شاملا على صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن نيوكاسل هو الفريق الوحيد الذي لم يفز في أي مباراة ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم (تعادل في 5 وخسر في 6)، ويحتل المركز الـ19 بجدول الترتيب.