شاهد مباراة شباب الخليل وجبل المكبر في الدوري الفلسطيني بث مباشر يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة شباب الخليل وجبل المكبر في الدوري الفلسطيني «دوري أوريدو لأندية المحترفين»، ضمن مباريات اليوم الاثنين 8-11-2021.

يصطدم شباب الخليل بمستضيفه جبل المكبر في ملعب فيصل الحسيني بالقدس، في مباراة قوية وحاسمة على صدارة ترتيب الدوري الفلسطيني 2021/2022 ضمن منافسات الجولة السابعة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة شباب الخليل وجبل المكبر اليوم، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت فلسطين ومصر، 14:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت السعودية

ويسير فريق شباب الخليل بشكلٍ مثالي في الدوري الفلسطيني 2021/2022، حيث حقق العلامة الكاملة، 18 نقطة من 6 مباريات، ليتربع على صدارة جدول الترتيب.

ويعد خصمه اليوم «جبل المكبر» هو الأقرب له في سلم الترتيب، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة، جمعها 5 انتصارات، بينما خسر في مباراة واحدة كانت في الجولة الرابعة أمام شباب السموع.

الجدير بالذكر أن مواجهتي الفريقين في الموسم الماضي بالدوري الفلسطيني انتهت بفوز كل منهما على الآخر، فاز جبل المكبر في لقاء الدور الأول بنتيجة (3-2) على ملعب فيصل الحسيني، بينما فاز شباب الخليل في الدور الثاني بهدفٍ دون رد سجله تامر صيام في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب هواري بومدين.

جبل المكبر – شباب الخليل

ملعب فيصل الحسيني – القدس

الدوري الفلطسيني (الجولة 7)

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