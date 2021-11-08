شاهد مباراة الغرافة والسيلية في كأس قطر بث مباشر يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الغرافة والسيلية في كأس قطر «كأس Ooredoo القطرية»، ضمن مباريات اليوم الاثنين 8-11-2021.
يواجه الغرافة نظيره السيلية على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس قطر 2021/2022.
ويقام كأس قطر بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 5 أندية، يتأهل منها الأربع الاوائل إلى أدوار خروج المغلوب (ربع النهائي، نصف النهائي) وصولًا إلى المباراة النهائية.
وسيسعى الغرافة إلى تحقيق انتصاره الأول في كأس قطر 2021/2022، بعدما تعادل في الجولة الأولى والثانية مع قطر والعربي على الترتيب.
في المقابل، يدخل السيلية المباراة بنفس ظروف الغرافة، حيث تعادل في أول مباراتين أمام العربي والخور، وسيبحث عن تحقيق الانتصار الأول اليوم.
تنطلق صافرة بداية مباراة الغرافة والسيلية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت قطر والسعودية، 15:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت جرينتش.
وينقل بث مباشر الغرافة والسيلية في كأس Ooredoo القطرية، على قناة الكأس المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11919 أفقي.
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