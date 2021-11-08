موعد مباراة البرتغال وايرلندا في إياب تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرتغال وايرلندا والقنوات الناقلة في إياب تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، ضمن منافسات المجموعة الاولى التي تضم ايضا صربيا ولوكسمبورج وأذربيجان.

يحل منتخب البرتغال ضيفاً ثقيلاً امام نظيره الايرلندي في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 على ملعب كروكي بارك ستاديوم بمدينة دبلن، وعينه على انتزاع صدارة المجموعة من صربيا.

ويحتل المنتخب البرتغالي المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، حصدهم رفاق كريستيانو رونالدو من 5 انتصارات، وتعادل وحيد، ولم يتعرض الفريق لأي هزيمة خلال التصفيات.

وتأتي البرتغال خلف صربيا المتصدر بفارق نقطة واحدة، علماً بأن الأخير لعب مباراة زائدة، وفي حالة الفوز على ايرلندا سوف يرتقي المنتخب البرتغالي الى قمة المجموعة قبل جولة على نهاية التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

على الجانب الآخر يتواجد المنتخب الايرلندي في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الاولى برصيد 5 نقاط، جمعهم الفريق من فوز وحيد، وتعادلين، وتعرض لثلاث هزائم.

يذكر ان لقاء الذهاب بين البرتغال وايرلندا قد انتهى بفوز متأخر لبرازيل أوروبا بنتيجة 2-1، بفضل هدفي النجم “كريستيانو رونالدو” في الدقيقتين 89، 6+90.

موعد مباراة البرتغال وايرلندا؟

يحين موعد مباراة البرتغال وايرلندا في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 يوم الخميس المقبل الموافق 11-11-2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينتش، على ملعب كروكي بارك ستاديوم.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وايرلندا؟

ينقل بث مباشر مباراة البرتغال وايرلندا في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة بي إن سبورت بريميم (1) ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي التونسي “روؤف خليف”.