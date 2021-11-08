روبيرتو مارتينيز: ما يحدث مع هازارد غير عادي، وعلاقتنا مع ريال مدريد جيدة للغاية

عبر المدير الفني الاسباني روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا، عن أسفه لما يحدث مع نجم ريال مدريد إيدين هازارد، واصفاً الأمر بالغير عادي، ومؤكدًا أن علاقة الشياطين الحمر مع النادي الملكي جيدة للغاية.

ولم يرقى انتقال هازارد إلى ريال مدريد كما تم التخطيط له حتى الآن، حيث انضم الجناح إلى اللوس بلانكوس مقابل أكثر من 100 مليون يورو في عام 2019 قادماً من تشيلسي الانجليزي.

منذ ذلك الحين، خاض هازارد 40 مباراة فقط في الدوري خلال موسمين بالإضافة إلى ما تم لعبه في الموسم الحالي.

وأصابت الإصابات البلجيكي مرات عديدة، لكن حتى الآن بعد أن استعاد لياقته، فإنه يكافح من أجل إقناع كارلو أنشيلوتي.

تم التغاضي عنه في غياب رودريجو مساء السبت حيث تغلب ريال مدريد على رايو فاليكانو، وحصل ماركو أسينسيو على الفرصة بدلاً من البلجيكي.

واعترف أنشيلوتي بنفسه أن هازارد ليس الخيار الأول حاليًا، مع وجود رودريجو في مركز الصدارة على الجانب الأيمن.

لكن، ومع استمرار معاناة هازارد، تحدث مدرب بلجيكا مارتينيز عن الموقف، وكشف عن العمل الذي يقوم به اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا وراء الكواليس.

وقال مارتينيز لموقع HLN البلجيكي “إنه أمر غير عادي. كنا نأمل ألا تسير الأمور على هذا النحو، لكن هذه كرة القدم. لقد رأيت أنه بخير طبيا. هو جاهز تماما ”

واضاف “لدينا علاقة جيدة مع ريال مدريد. نحن نعلم أنه يقوم بعمل إضافي للحفاظ على أفضل شكل ممكن. إيدن يريد أن يفعل كل ما في وسعه للوصول إلى أعلى مستوى له.”

وفي حديثه عن كيفية استعادة هازارد بعض لياقته خلال تصفيات بلجيكا المؤهلة لكأس العالم مع إستونيا وويلز خلال هذا الأسبوع والمقبل، أضاف مارتينيز: “هذه الفترة الدولية هي فرصة للعب. إنه ليس الوضع المثالي، لكن الأمر لن يقلقنا حتى يتوقف إيدن عن الاستمتاع بكرة القدم. في الوقت الحالي، ليس هذا هو الحال. أعتقد أنه يستطيع إنهاء الموسم بقوة “.