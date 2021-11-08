بعد الاصابات المتعددة.. تشافي هيرنانديز يبدأ الاصلاح من الجهاز الطبي في برشلونة

يقال إن تشافي هيرنانديز، حريص على تحسين قسم الفيزياء في برشلونة وسط سلسلة من الإصابات التي ضربت النادي في الموسم الجديد، ليكون الجهاز الطبي، أولى مشاريع المدير الفني الجديد للبلوجرانا.

وتعرض فريق البلوجرانا الفيزيائي للكثير من الانتقادات والضغط هذا الموسم وسط أزمة الإصابات المستمرة.

وعانى برشلونة خلال عطلة نهاية الأسبوع من ثلاث انتكاسات أخرى، وأصبح الأمر شائعًا للغاية.

وشهدت أحدث المشكلات إصابة كل من أنسو فاتي ونيكو جونزاليس وإيريك جارسيا، وهي ثاني انتكاسة في الأسابيع الأخيرة.

تراكمت المشكلات في أماكن أخرى أيضًا، مع استبعاد مارتن برايثويت لمعظم الموسم وقضاء بيدري معظم الموسم غائبًا حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة الماركا، تسببت مثل هذه المشكلات في حدوث توتر بين نجوم برشلونة وقسم العلاج الطبيعي في الفريق.

كما قيل إن رونالد كومان قد اختلف معهم بسبب أزمة الإصابات، ووفقًا للتقرير ذاته، فإن المدرب الجديد تشافي يحاول بنشاط العثور على إجابات.

يُزعم التقرير أن تشافي يجري مناقشات مع المدير التنفيذي ماتيو أليماني حول هذه القضية ومن المرجح أن يعين ريكارد برونا مدربًا للياقة البدنية على المدى الطويل.