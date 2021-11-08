برشلونة يقدّم تشافي للجماهير ووسائل الإعلام

قدّم نادي برشلونة الإسباني مدربه الجديد تشافي إيرنانديث لجماهير النادي الكتالوني في الـ"كامب نو" ووسائل الإعلام اليوم الاثنين قادماً من نادي السد القطري بعقد يمتد حتى 2024.



ووقع تشافي على العقد الذي سيربطه ببرشلونة كمدرب حتى عام 2024 أمام الجماهير الكتالونية التي عبرت عن سعادتها الغامرة بعودة نجمها السابق خلفاً للهولندي المقال رونالد كومان.



ورحب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بالنجم السابق للفريق قائلا: "اليوم يوم تاريخي بعودة تشافي إلى بيته. أمامنا عمل كبير في برشلونة".



من جهته قال تشافي: "أشكر النادي وأشكر الجماهير التي رحبت بي بهذه الطريقة نحن هنا في أفضل نادي في العالم وسأعمل جاهدا لتحقيق النجاحات".



وكان برشلونة حسم عودة نجمه السابق تشافي للإشراف عليه لما تبقى من الموسم الحالي ولموسمين إضافيين خلفاً للهولندي المقال رونالد كومان، مُرحّباً بـ"الأسطورة المطلقة".



وقال برشلونة على تويتر يوم السبت الماضي: "حان الوقت للعودة إلى المنزل. أهلاً وسهلاً بك تشافي"، مضيفاً بصحبة فيديو لتشافي خلال توديعه "كامب نو" في 2015 "لم يكن أبداً وداعاً، بل نراك لاحقاً".



وكشف النادي الكاتالوني في بيان "توصّل برشلونة إلى اتفاق مع تشافي ليصبح مدرب الفريق الأول لبقية الموسم الحالي وموسمين آخرين. ترك تشافي الذي تأسس في فريق الشباب ببرشلونة، ناديه الحالي السد القطري بعد محادثات أجريت خلال الأيام القليلة الماضية مع مالكي النادي".

(بي إن سبورت)