شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب تفسيرا من لجنة الحكام بعد تصريحات الاحتواء من محمد عادل بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر داخل النادى الأهلى أن إدارة ناديه ستطلب تفسيراً من لجنة الحكام بخصوص تصريحات محمد عادل حكم مباراة القمة أمام الزمالك، والتى أكد خلالها أنه حاول احتواء لاعبى الزمالك بعد هدف محمد شريف الثالث، مفضلا ذلك عن منح لاعبى الفريق الأبيض بطاقات صفراء وحمراء، مؤكداً أن الأمر وقتها كان سيخرج عن السيطرة.

وأضاف المصدر أن هناك ثقة فى محمد عادل ولجنة الحكام، ولكنهم أكدوا أن تلك التصريحات لم تكن موفقة على الإطلاق، خاصة أنه ليس دور الحكم الاحتواء، ودوره يتلخص فى منح كل فريق حقه وتنفيذ قانون اللعبة بغض النظر عن ألوان القمصان أو نتيجة المباراة.

وانتهت مباراة القمة بفوز الأهلى على الزمالك 5/3، فى المواجهة التى اقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدورى العام، ويعود الأهلى للتدريبات الخميس المقبل استعداداً للارتباطات المقبلة فى بطولة الدورى، وفى مقدمتها مباراة المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى المصرى، ومنح موسيمانى لاعبى الأهلى راحة 5 أيام عقب مباراة القمة الأخيرة التى فاز فيها الأهلى 5/3 على أن يعود الفريق للتدريبات الخميس حيث يتوقف الدورى حالياً بسبب الأجندة الدولية وخوض منتخب مصر مباراتى الجابون وأنجولا بتصفيات مونديال 2022 .