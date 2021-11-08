شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يبحث مع عبد الحفيظ مصير "الوديات" خلال فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عدة أمور خاصة بالفترة المقبلة لفريق الكرة، فى مقدمتها إقامة مباراة أو مباراتين وديتين للفريق خلال فترة توقف الدوري.

ويتشاور موسيمانى، الموجود حالياً فى بلاده، مع عبد الحفيظ بشأن التجهيز لبرنامج الفريق والبحث عن فريق أو فريقين يلعب معهما الأهلى مباريات ودية لتجهيز الفريق لمرحلة ما بعد التوقف الدولي.

ويغيب ما يقرب من 12 لاعباً عن الأهلى بعد عودة الفريق للتدريبات الخميس المقبل.

ويعود الأهلى للتدريبات الخميس المقبل استعداداً للارتباطات المقبلة فى بطولة الدورى عقب الراحة التى حصل عليها الفريق مؤخراً لمدة خمسة أيام بعد مباراة القمة التى فاز فيها الأهلى 5/3 فى الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

ومنح موسيمانى لاعبى الأهلى راحة 5 أيام على أن يعود الفريق للتدريبات الخميس، ويغيب عن الأهلى 12 لاعباً فى بداية فترة التدريبات المقبلة، هم السباعى محمد مجدى أفشة، محمد الشناوى، أيمن أشرف، أكرم توفيق، حمدى فتحى، عمرو السولية ومحمد شريف.

كما يغيب الجنوب أفريقى بيرسى تاو والتونسى على معلول والمالى آليو ديانج والموزمبيقى ميكيسونى بسبب انضمامهم لمنتخبات بلادهم والمشاركة فى مباريات الأجندة الدولية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 بقطر، فيما يشارك بدر بانون مع منتخب المغرب "الرديف".

ويرغب الاهلى فى تجهيز لاعبيه من خلال خوض مباراة أو مباراتين وديتين استعداداً لمباراة المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى المصرى.