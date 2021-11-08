شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: عبد القادر وعمار أفضل من تاو وميكسونى.. وكيروش "معندوش عزيز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عمارة، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن جماهير القلعة الحمراء تعجلت فى الحكم على الثنائى بيرسى تاو وميكيسونى الوافدين الجديدين للنادى، وقال عمارة فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "بيرسى تاو لعب جيداً مع الأهلى فى مباراة الإسماعيلى ولكنه ظهر بشكل سيئ فى مباراة الزمالك، وقلت للجمهور بلاش نستعجل فى الحكم عليهما، وفى رأيى أحمد عبد القادر وعمار حمدى منتجين عن تاو وميكسونى".

وأضاف محمد عمارة، "أجايى أفضل من ميكسيونى واتظلم بالرحيل عن الأهلى، ومحمد شريف مينفعش يقعد دكة، وتغييرات موسيمانى كانت بدرى فى القمة وأحدثت خلل فى الفريق بالشوط الثانى، وأسيست عمرو السولية سيظل محفورا بالأذهان، وأتذكر أن على ماهر كان يجيد هذه اللعبة كان أراجوز فيها وكمان البرازيلى رونالدينهو".

وعن المنتخب قال محمد عمارة، "زيزو لاعب الزمالك مش وحش عشان يستبعد وواضح أن طارق حامد خارج حسابات كيروش فى المرحلة المقبلة هو مقتنع بالننى والسولية وحمدى فتحى، وكيروش مركز ومتابع وبالبلدى كده معندوش عزيز واضح أنه هيستبعد أى لاعب لو قصر بدون خوف من اسمه او جماهيريته".