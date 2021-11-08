شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يتوصل لاتفاق مع علاء عبد العال لتدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب علاء عبد العال بشدة من التوقيع لنادى إيسترن كومبانى، بعد التوصل لصيغة تفاهم بين الطرفين لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا لعلاء نوح الذى تقدم باستقالته بعد الخسارة فى الجولة الثالثة أمام سموحة بثلاثية نظيفة.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد صفر من النقاط بعد الخسارة فى اللقاء الأول أمام المقاولون العرب، بينما خسر فى اللقاء الثانى أمام غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفى اللقاء الثالث خسر بثلاثية أمام سموحه بالإسكندرية.

ويحاول علاء عبد العال خلال الفترة الحالية فك ارتباطه مع القناة الذى ينافس بدورى القسم الثانى من أجل تولى القيادة الفنية للفريق الصاعد حديثا، خاصة أنه لم يحقق النتائج المرجوة منه حتى الآن حيث يحتل الفريق المركز الحادى عشر برصيد 10 نقاط

يذكر أن علاء عبد العال يمتلك سى فى قوى بالدورى عندما قاد الداخلية وحقق بها العديد من النتائج الجيدة بالإضافة لإخراج العديد من اللاعبين الذين تألقوا مع العديد من أندية الدورى، ثم قاد إنبى، وأخيرا أسوان فى الموسم الماضى .