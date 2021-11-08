شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث مع شركة توتال استعدادات استقبال جولة كأس الأمم الأفريقية TotalEnergies 2021 بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع بيامى أوفن، العضو المنتدب لشركات TotalEnergies فى مصر، استعدادات استقبال مصر لكأس الأمم الافريقية TotalEnergies خلال جولته بالدول الأفريقية ضمن الترويج لبطولة افريقيا 2022.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية على أتم الاستعداد لاستقبال أى احتفالية أو فاعلية رياضية على المستوى الدولي، لما تمتلكه مصر من بنية رياضية من امكانات انشائية وبشرية قادرة على إخراج الأحداث بأفضل صورة، حيث أصبحت مصر موضع ثقة من كافة الاتحادات الدولية وقبلة أولى لاستقبال كافة المناسبات الرياضية لما قدمته فى الآونة الأخيرة من تنظيم مشرف ومتميز أشاد به العالم فى كبرى البطولات الدولية التى أقيمت على أراضيها فى ظل جائحة كورونا .

ومن المتوقع أن تصل كاس TotalEnergies الى محطتها الترويجية رقم 18 داخل القارة الافريقية بمدينة القاهرة يوم الجمعة 3 ديسمبر المقبل، وتعكف شركة TotalEnergies ووزارة الشباب والرياضة وشركة تذكرتى للتجهيز لاقامة احتفالية كبرى سوف تقام بنادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة وجولة بالسيارات المكشوفة بشوارع القاهرة حتى تصل للعاصمة الادارية الجديدة.

حضر اللقاء رشا جلال مدير عام ادارة خدمة العملاء و التسويق لشركة TotalEnergies، كريم صبرى مدير ادارة التسويق لشركة TotalEnergies، الدكتور وسام الغمرى المدير التنفيذى لنادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبعض من ممثلى شركة "تذكرتي"، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.