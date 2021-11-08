شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخطر "كاف" رسمياً بأجندة الدورى وبطولة أفريقيا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل النادى الأهلى خطاباً رسمياً للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يخطره فيه بمواعيد مباريات المارد الأحمر، سواء فى الدورى الممتاز أو دورى الأبطال، من أجل تحديد الموعد النهائى لبطولة السوبر الأفريقى، ويناقش مسئولو الكاف فى الآونة الأخيرة عدة مواعيد مقترحة لإقامة بطولة السوبر بين الأهلى والرجاء المغربى.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور سعد شلبى مستشار التسويق والمدير التنفيذى للأهلى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "الأهلى يترقب وصول خطاب رسمى من الكاف بالموعد النهائى لبطولة السوبر الأفريقي، بعدما أرسل النادى مواعيد الارتباطات الخاصة بفريق الكرة، سواء على صعيد بطولة الدورى أو بطولة دورى الأبطال الأفريقى خلال الفترة المقبلة".

وحصد الأهلى بطولة السوبر الأفريقى للمرة السابعة فى تاريخه بعدما فاز على نهضة بركان المغربى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مايو الماضى باستاد جاسم بن حمد بنادى السد فى العاصمة القطرية الدوحة.

وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز بثلاثية محمد شريف، محمد مجدى أفشة وعمرو السولية، ليضمن الأهلى مشاركته السابعة فى كأس العالم للأندية.

وحصد الرجاء المغربى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021، بعد الفوز على شبيبة القبائل الجزائرى فى المباراة النهائية بنتيجة 2-1.