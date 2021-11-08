شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبد اللطيف: اللى بنعمله فى الأهلى عمله فينا.. وهدف ديانج "صدمة" للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن الثقة الزائدة التى دخل بها لاعبو الزمالك مباراة القمة كانت سبباً فى خسارتهم للمباراة من الأهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وقال وليد صلاح عبد اللطيف فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الزمالك دخل مباراة القمة بثقة زيادة كانت سببا فى الخسارة، رغم أن كارتيرون معتاد على تحفيز لاعبيه جيدا وميكونش فيه أى ثقة، اللى بنعمله فى الأهلى عمله فينا ".

وأضاف وليد صلاح عبد اللطيف، "هدف ديانج الأول أصاب لاعبى الزمالك بصدمة غير متوقعة، ثم الهدف الثانى والثالث عمل انهيار فى الزمالك، كنت بقول قبل المباراة لو الأهلى كسب واحد هبقى زعلان لاننا فايقين وفرقة كويسة وماشيين بصورة ممتازة".

وتابع وليد صلاح عبد اللطيف، "تألق مصطفى فتحى وتغييرات موسيمانى وراء هذه النتيجة، ومحدش يقولى برافو اننا سجلنا ثلاثة أهداف ما احنا فى النهاية خسرنا المباراة بخمسة".

وعن المنتخب علق وليد صلاح عبد اللطيف، "استبعاد زيزو وطارق حامد علامة استفهام كبيرة لأن الثنائى شايل الزمالك ومتألقين فى الفترة الأخيرة، إمام عاشور مستقبل منتخب مصر وعايز فقط ترويض وهنشوف لاعيب كبير وأحلى كورة لانه عنده امكانيات وسرعة من الثبات هائلة".