شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. محمد مصطفى بطل المصارعة: بحب البط وصيد الأسماك ورونالدو لاعبى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب محمد مصطفى لاعب منتخب المصارعة.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن المصارعة ؟

صيد الأسماك

هل تحب دخول المطبخ ؟

آه بحب المطبخ جدا

ما الأكلة التى تفضلها؟

بحب البط



محمد مصطفى

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

الزعيم عادل إمام

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب وحماقى ومنير

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

كريستيانو رونالدو

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

مش شايف نفسى حاجة غير لاعب فقط

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

أحمد عز.

تحب الملابس الفورمال أم الكاجوال؟

لا طبعا بحب الكاجوال أكتر.