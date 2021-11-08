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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. محمد مصطفى بطل المصارعة: بحب البط وصيد الأسماك ورونالدو لاعبى المفضل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب محمد مصطفى لاعب منتخب المصارعة.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن المصارعة ؟
صيد الأسماكهل تحب دخول المطبخ ؟
آه بحب المطبخ جداما الأكلة التى تفضلها؟
بحب البط
محمد مصطفى
من نجمك المفضل من الممثلين ؟
الزعيم عادل إماممن مطربك المفضل؟
عمرو دياب وحماقى ومنير
من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟
مش شايف نفسى حاجة غير لاعب فقطمين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟
أحمد عز.تحب الملابس الفورمال أم الكاجوال؟
لا طبعا بحب الكاجوال أكتر.