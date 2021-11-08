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برة الملعب.. محمد مصطفى بطل المصارعة: بحب البط وصيد الأسماك ورونالدو لاعبى المفضل

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القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب محمد مصطفى لاعب منتخب المصارعة.

 

ملاعب المصارعة
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن المصارعة ؟

صيد الأسماك 

هل تحب دخول المطبخ ؟

آه بحب المطبخ جدا 

ما الأكلة التى تفضلها؟

بحب البط 

محمد مصطفى
محمد مصطفى

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

الزعيم عادل إمام 

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب وحماقى ومنير 

  

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

 

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟  

مش شايف نفسى حاجة غير لاعب فقط 

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟ 

أحمد عز.

تحب الملابس الفورمال أم الكاجوال؟

لا طبعا بحب الكاجوال أكتر.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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