شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بعيد ميلاد أكرم توفيق الـ24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الحساب الرسمي للنادي الأهلي بعيد ميلاد أكرم توفيق لاعب الفريق، والذى أتم عامه الـ 24، ونشر حساب الأهلي على إنستجرام صورة لأكرم وعلق: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا أكرم توفيق.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".



الاهلي

ويحتفل أكرم توفيق، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ "24" فهو من مواليد 8 نوفمبر 1997 بمدينة كفر صقر بالشرقية، ولم يحتج أكرم توفيق نجم المنتخب الأولمبى والنادى الأهلى وقتًا طويلًا ليدخل قلوب جماهير الكرة المصرية، القتالية واللعب بروح سمة أدائه مع كل مهمة تسند له فى أرض الملعب، ليثبت نفسه بين الكبار.

وإجمالا لعب أكرم توفيق مع الأهلى 59 مباراة سجل هدفاً وصنع 5 أهداف أخرى فى 3251 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الابطال الافريقى مرة والسوبر الافريقى مرة وبرونزية كأس العالم للأندية بجانب كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو.

وتتغنى جماهير الأهلى بأداء أكرم توفيق القتالى الذى كان خير بديل لغياب محمد هانى فى المباريات الماضية، وخاصة أمام الترجى التونسى بعدما منع الليبى حمدو الهونى من المرور فى أكثر من مناسبة، وكان أحد أسباب تأهل الأهلى لنهائى أفريقيا قبل أن يتألق أمام كايزر تشيفز ليقود المارد الأحمر للتتويج بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، وحجز أكرم توفيق موقعاً أساسياً بتشكيلة الأهلى بعد الأداء الرجولى، خاصة أنه يرفع شعار "ممنوع الأرجزة" فى الجبهة اليمنى وهى الجملة التى اشتهر بها فى مونديال الأندية أمام بالميراس البرازيلى.

انتقل أكرم توفيق من إنبى إلى النادى الأهلى فى صيف 2016 مقابل 700 ألف يورو بعمر الـ 17 عاما من أجل اللعب فى فريق الشباب وكذلك الفريق الأول.

وخاض أكرم توفيق 7 مباريات فى أول موسم مع النادى الأهلى بواقع 186 دقيقة قبل أن يرتفع رصيده إلى 8 مباريات بالموسم الثاني.