شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى: عايز أسجل إفيهاتى فى الشهر العقارى..واستبعاد رمضان صبحى غير مؤثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المعلق الكروى مدحت شلبى أنه يفكر جدياً فى تسجيل إفيهاته الكروية فى الشهر العقارى، وقال مدحت شلبى فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "شوفت بعض الصفحات منزلة إفيهاتى الكروية وجايبة تعليقات كثير والناس حفظاها صم، حتى افتكرت حاجات أنا كنت ناسيها من خلال تعليقاتهم، عشان كده بفكر أسجل إفيهاتى فى الشهر العقارى ".

وعن مباراة القمة قال مدحت شلبى، "مفيش حد فى الدنيا كان يتوقع نتيجة مباراة القمة الأخيرة بين الزمالك والأهلى، خاصة المباريات اللى بتكون نتيجة كبيرة محدش بيتوقعها من أيام ستة واحد".

وتابع شلبى، "موسيمانى بعثر كل أوراق الأهلى فى الشوط الثانى بتغييراته، وكارتيرون ظل يتفرج على انهيار الزمالك فى الشوط الأول دون تدخل بمشرط الجراح الماهر لإنقاذ فريقه، الزمالك أخر ثلث ساعة كان أكثر من رائع ولو المباراة استمرت أكثر من ذلك كان من الممكن أن يتعاجل".

وأضاف مدحت شلبى، "عمرو السولية أفضل لاعب فى الأهلى هو رجل الملعب فى كل اتجاهاته تجده فى نص ملعب الأهلى وتجده أيضاً فى نصف ملعب الزمالك، وهو صاحب ركلة الجزاء التى حسمت المباراة، ومفيش تمريرات خطأ له ولديه فنيات عالية، لذا يستحق رجل المباراة ويليه أليو ديانج، بينما من الزمالك يعد طارق حامد هو الأفضل، وكنت أعتقد أن كارتيرون كان يجب أن يبدأ بمصطفى فتحى على حساب أوباما اللى كان بيترقص فى نص شبر".

واستكمل شلبى قائلا، "عبد الشافى لاعب عظيم لكن مكنش ينفع يلعب القمة، مكنش هيسد مع بيرسى تاو ولا حسين الشحات، أليو ديانج لاعب رائع ويعمل لأى منافس مشكلة كبيرة".

وعن المنتخب علق مدحت شلبى، "محدش يصدق إن كيروش ضم إمام عاشور واستبعد طارق حامد بس طالما بيكسب مش هنتكلم بس رأيى قرار غير صائب من المدرب، بينما غياب رمضان صبحى غير مؤثر للمنتخب، رمضان كان مؤثر مع المنتخب لما كان فى الاهلى".

وتابع، "لن أعلق على مباراتى مصر مع أنجولا ثم الجابون لأنهم غير مؤثرين وسأنتظر للمباراة الحاسمة فى الدور التالى".