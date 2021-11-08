شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يترقب مشاركة بن شرقى والجزيرى مع منتخبى المغرب وتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، موقف ثنائى الفريق المغربى أشرف بن شرقى والتونسى سيف الدين الجزيرى من المشاركة مع منتخبات بلادهم خاصة بعد الخسارة التى تعرض لها الفارس الأبيض من الأهلى بنتيجة 5 / 3 فى الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى.

واستدعى المنتخب المغربي بن شرقي استعدادا لمواجهتي السودان وغينيا يومي 12 و16 نوفمبر الحالي في الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة للمونديال، بينما تم استدعاء الجزيري لقائمة المنتخب التونسي استعداداً لمواجهة غينيا الاستوائية يوم 13 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، على أن يستضيف منتخب زامبيا يوم 16 من الشهر نفسه على الملعب الأوليمبي في رادس بالجولة السادسة.

ويتابع الخواجة الفرنسى موقف أشرف بن شرقى وسيف الجزيرى من المشاركة مع منتخبات بلادهم، حيث يرغب المدرب فى تحديد مدى جاهزية اللاعبين من الناحية الذهنية وقدرتهما على نسيان الهزيمة من المارد الأحمر.

ويدرس كارتيرون استبعاد أشرف بن شرقي من تشكيلة الفريق خلال المباريات المقبلة، بداية من الإسماعيلي المقرر لها 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة للدورى، وذلك بعد هبوط مستواه مؤخرا وضياعه العديد من الفرص التي تهدر مجهود زملائه بالكامل.