شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعبانى يطلب خوض مباراتين وديتين استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب التونسى معين الشعبانى، المدير الفني للمصرى البورسعيدى، من محمود جابر المدير الإدارى للفريق تجهيز مباراتين وديتين لإعداد الفريق خلال فترة التوقف الحالية استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الجولة الرابعة للدورى المقرر لها فى التاسع عشرة من نوفمبر الجارى .

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الثالث عشر بجدول الدورى برصيد ثلاث من 3 تعادلات حيث لم يحقق الفريق الساحلى اى فوز خلال المباريات الثلاث بالدورى.

ويقود التونسى معين الشعبانى الجهاز الفني للمصرى يعاونه كل من مجدى تراوى كمدرب عام ، وسيف داوود كمدرب مساعد والسعيد إبراهيم كمدرب ، وحسن نصر كمدرب لحراس المرمى ، وعبد الحليم على كمديرا للكرة.