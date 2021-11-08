شكرا لقرائتكم خبر عن شريف خضر يعبر خليج السويس من رأس سدر إلى مدينة الجلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح اللاعب شريف خضر فى أول تجربة لعبور خليج السويس من قارة آسيا إلى أفريقيا باستخدام ألواح التجديف وقوفاً لمسافة 35 كيلومتراً، والتى انطلقت من رأس سدر.

وانطلقت التجربة من مدينة رأس سدر الواقعة علي خليج السويس بساحل البحر الأحمر بمحافظة جنوب سيناء بقارة آسيا، وصولاً إلي مدينة الجلالة التي تقع بين العين السخنة والزعفرانة بقارة أفريقيا.

ويمثل ذلك نواة لبطولة دولية سنوية تضع مصر على خريطة البطولات الرياضية الدولية لجميع الرياضات المائية نظراً لأن هناك عددا قليلا من الدول التي لها مثل المميزات الجغرافية لإقامة تلك المسابقات والبطولات العالمية التي تجتذب الآلاف من الرياضيين والمشاركين سنوياً.