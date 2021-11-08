شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح والنني يصلان القاهرة اليوم وينضمان للمنتخب غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الثنائي محمد صلاح ومحمد النني المحترفان بالدوري الإنجليزي إلى القاهرة مساء اليوم، على أن ينضما صباح غد للمنتخب الذى يستعد لمباراتي أنجولا والجابون فى الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وأكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر لـ"الخليج 365"، أن الثنائى محمد صلاح المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي سيصلان اليوم لمصر على أن ينتظما فى تدريبات الفراعنة غدًا الثلاثاء.

وكشف مسؤولو منتخب مصر الأول لكرة القدم أن نتيجة مسحة لاعبي الفريق والجهاز الفنى جاءت سلبية، على أن يخضع المحترفون أمثال مصطفي محمد وأحمد حجازي وأحمد ياسر ريان لمسحة اليوم للاطمئنان عليهم.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهتي أنجولا والجابون يومي 12 و 16 نوفمبر الجاري في الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات كأس العالم.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

حراس المرمى:

محمد الشناوي ( الأهلي )

محمد أبو جبل ( الزمالك )

محمد صبحي ( فاركو )

محمود جاد ( انبي)

الدفاع:

اكرم توفيق ( الأهلي )

أحمد فتحي ( بيراميدز )

احمد حجازي ( الاتحاد السعودي )

احمد ياسين ( البنك الأهلي )

ايمن اشرف ( الأهلي )

محمود علاء ( الزمالك )

احمد فتوح ( الزمالك )

محمد حمدي ( بيراميدز )

محمود حمدي "الونش" ( الزمالك )

الوسط:

محمد النني ( أرسنال الإنجليزي )

حمدي فتحي ( الأهلي )

عمرو السولية ( الأهلي )

امام عاشور ( الزمالك )

عبد الله السعيد ( بيراميدز )

مصطفى فتحي ( الزمالك )

الهجوم:

محمد شريف ( الأهلي )

أحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي )

مصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي )

مروان حمدي ( سموحة )

محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي )

محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي ).