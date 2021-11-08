شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة منتخب مصر.. وكشف على المحترفين اليوم وغدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو منتخب مصر الأول لكرة القدم أن نتيجة مسحة لاعبي الفريق والجهاز الفنى جاءت سلبية، على أن يخضع المحترفون أمثال مصطفي محمد وأحمد حجازي وأحمد ياسر ريان لمسحة اليوم للاطمئنان عليهم.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهتي أنجولا والجابون يومي 12 و 16 نوفمبر الجاري في الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات كأس العالم.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

حراس المرمى:

محمد الشناوي ( الأهلي )

محمد أبو جبل ( الزمالك )

محمد صبحي ( فاركو )

محمود جاد ( انبي)

الدفاع:

اكرم توفيق ( الأهلي )

أحمد فتحي ( بيراميدز )

احمد حجازي ( الاتحاد السعودي )

احمد ياسين ( البنك الأهلي )

ايمن اشرف ( الأهلي )

محمود علاء ( الزمالك )

احمد فتوح ( الزمالك )

محمد حمدي ( بيراميدز )

محمود حمدي "الونش" ( الزمالك )

الوسط:

محمد النني ( أرسنال الإنجليزي )

حمدي فتحي ( الأهلي )

عمرو السولية ( الأهلي )

امام عاشور ( الزمالك )

عبد الله السعيد ( بيراميدز )

مصطفى فتحي ( الزمالك )

الهجوم:

محمد شريف ( الأهلي )

أحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي )

مصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي )

مروان حمدي ( سموحة )

محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي )

محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي )