شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الزمالك يستحق الإشادة بعد تسجيل 3 أهداف فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى خالد الغندور أن الزمالك استحق الإشادة بعدما استطاع تسجيل ثلاثة أهداف فى مرمى الأهلى، رغم هزيمته بخماسية، وقال الغندور فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "نتيجة مباراة القمة الأخيرة بين الزمالك والأهلى لم يتوقعها أحد فى العالم، مباراة كانت ممتعة كروياً وفيها فنيات عالية للكورة".

وأضاف خالد الغندور، "مش سهلة أن فريق مغلوب خمسة يقدر يسجل ثلاثة أهداف وفى الأهلى متصدر الدورى وبطل أفريقيا، الزمالك سيطر فى آخر ربع ساعة وسجل هدفين، وهذا يحسب للجيل الحالى، ومش كارثة أن فريق يخسر خمسة، الأهلى خسر من صن دوانز بنفس النتيجة".

وتابع خالد الغندور، "ديانج لاعب كبير فعلا، وأخطاء حمزة المثلوثى كانت واضحة جداً، والتحكيم كان رائع فى القمة ولازم نشيد بيه".

ويعود الأهلى للتدريبات الخميس المقبل استعداداً للارتباطات المقبلة فى بطولة الدورى، وفى مقدمتها مباراة المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى المصرى.

ومنح موسيمانى لاعبى الأهلى راحة 5 أيام عقب مباراة القمة على أن يعود الفريق للتدريبات الخميس، ويغيب عن الأهلى 12 لاعباً فى بداية فترة التدريبات المقبلة، هم السباعى محمد مجدى أفشة، محمد الشناوى، أيمن أشرف، أكرم توفيق، حمدى فتحى، عمرو السولية ومحمد شريف.