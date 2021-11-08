شكرا لقرائتكم خبر عن الدرع يلتحق بـ يحيى خالد فى نادى فيزبريم المجرى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع يحيى الدرع، نجم فريق كرة اليد بنادى الزمالك، لصفوف فيزبريم المجرى بداية من الموسم المقبل للانضمام إلى صفوفه عقب نهاية الموسم الحالى. ويلعب أيضا فى صفوف فيزبريم المجرى نجم الزمالك السابق يحيى خالد.

ونجح يحيى الدرع نجم فريق كرة اليد بنادى الزمالك أن يصبح بطل المواقف الصعبة فى القلعة البيضاء فى ظل استطاعته إنهاء حصد الألقاب المحلية والأفريقية لصالح الأبيض .

ويعد الدرع نجم الفوز بالتتويج بلقب السوبر الأفريقى على حساب الأهلى فى ظل نجاحة فى أحراز تصويبة الفوز بالبطولة.

منذ ظهوره مع نادى هليوبوليس حصل على العديد من البطولات حتى تألق مع الأهلى فى فترات الاستعارات قبل أن يخوض رحلة احتراف أوروبية وينجح الزمالك فى ضمه ليصول ويجول مع القلعة البيضاء التى نجحت فى التجديد له قبل إنطلاق الموسم الجديد.

كما أن الدرع أحد الركائز الأساسية فى صفوف الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الأسبانى جارسيا والجماهير المصرية تعود عليه الكثير خاصة أنه لاعب من أصحاب المهارات و عنصر المراوغة و يعرف جيدا طريق التهديف.