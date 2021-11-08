شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى: أطالب الزملكاوية بمشاهدة القمة مرة أخرى.. وهذا سر تعليق معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المعلق الكروى مدحت شلبى جمهور الزمالك بمشاهدة مباراة القمة والتى خسرها الفريق الأبيض أمام الأهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة مرة أخرى، للتأكد من حيادته التامة أثناء التعليق على المباراة، وقال مدحت شلبى فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة "الحلوة مع خالد الغندور" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "قبل مباراة القمة موقع سجل معايا فقولت نصاً أنا ياجماعة هسيط الفرقة اللى هتجيب جول عشان لازم أمتع المشاهد صوتياً، يعنى مش مشكلتى أن الأهلى هو اللى سجل أكثر".

وأضاف مدحت شلبى، "أطالب جمهور الزمالك بمشاهدة المباراة مرة أخرى، أنا قلت هلعلع الفرقة اللى هتجيب جول عشان جمهورها يتبسط، أنا مش موظف بيعمل شغله ويروح، أنا لازم أعمل متعة صوتية للمشاهد ".

وتابع شلبي، "قلت فى المباراة كل الطرق تؤدى لمرمى أبو جبل وهذا حقيقى فعلا مش تقليل من الزمالك، الحارس تعرض لكم هجمات غير طبيعى، وفى عز سيطرة الأهلى قلت الزمالك فريق عظيم ولسه فاضل جولات كتير فى الدورى والشاطر اللى هيضحك فى الآخر، وقلت لو فى وقت زيادة الزمالك يقدر يتعادل".

وأضاف شلبي، "اسمعوا يازملكاوية تعليقى على أهداف الزمالك، قلت مثلا على هدف مصطفى فتحى لا الشناوى ولا عشرة زى الشناوى يعرفوا يطلعوا الجول ده، مع أن الشناوى ده حارس أسطورى وهو ثانى أفضل حارس فى تاريخ مصر بعد الحضرى".

وأضاف مدحت شلبى، "نيجى بقى لتعليقى على تألق على معلول، وهفكركم أنا من كام شهر قلت نفس الجملة لما على معلول عمل هدف لعمرو السولية فى ماتش أنتو كلكوا عارفينه، وقلت وقتها معلول حط الزغلول يعنى قديمة مش جديدة".

وتابع، "أنا راجل محترم وعمرى ما أقول تعليقات سيئة، انما البنى أدم سيئ الظن هيفهم كلامى بطريقة سيئة، وعشان النتيجة طلعت خمسة الناس بتدور على أى غلطة، وهقولكو قصة الزغلول، زمان وأنا صغير كنا بنلعب فى الشارع وكان بيلعب معانا واحد بيربى حمام زاجل غالى أوى ولما كان حد فينا يجيب جول كنا نقوله خد الزغلول".