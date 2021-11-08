شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام حجازي وريان لتدريبات المنتخب استعدادا لمواجهتى أنجولا والجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المنتخب الوطني تدريبا صباحيا اليوم الاثنين بإحدى القاعات المتخصصة بمقر الإقامة، ركز على النواحى البدنية، وذلك بعد اجتماع مع الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش.

شارك فى المران الصباحي 22 لاعبا بعد انضمام أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي وأحمد ياسر ريان لاعب ألتاي التركي، وينتظر أن ينضم للتدريبات المسائية اليوم مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي، فيما ينضم غدا لتدريبات الفريق كل من محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي.

وكان المنتخب الوطني قد بدأ معسكره أمس استعدادا لمباراة أنجولا في لواندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم، والمقرر أن يعود منها الفريق للاستعداد مباشرة لمباراة الجابون ضمن الجولة الأخيرة يوم 16 نوفمبر الحالي ببرج العرب.