شكرا لقرائتكم خبر عن قميص خاص لـ"رابونا" عمرو السولية بعد خماسية القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلي، على قميص خاص، يحمل صورته خلال مشاركته في مباراة القمة الماضية، التي جمعت القطبين مساء الجمعة وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 5/3، في لقاء الجولة الثالثة للدوري، حيث قام السولية بصناعة الهدف الثالث لفريقه، والذي سجله محمد شريف، بمهارة فائقة تعرف باسم "الرابونا".



عمرو السولية

من جانبه، كشف عمرو السولية، لاعب فريق الاهلى، أن لاعبي الفريق الأحمر فقدوا التركيز في الربع الساعة الأخيرة، مما ساعد لاعبي الزمالك في إحراز هدفين.

وقال عمرو السولية، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت، أن المنافسة هذا الموسم على بطولة الدورى المصرى الممتاز بسبب قوة المنافسين، حيث يتواجد فريق الزمالك وبيراميدز، ويمتلكون لاعبين أقوياء، ولكن هدف لاعبي الأهلى هو استعادة لقب الدورى.

وأضاف عمرو السولية أنه قرار لعب الكورة بطريقة استعراضية قمت بالتدريب عليها مسبقا، وتم التوفيق في هذه الكرة بشكل كبير وتمكن محمد شريف من تسجيل الهدف.