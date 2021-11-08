شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: مهند لاشين أفضل من طارق حامد وحمدى فتحى.. والمثلوثى لازم يمشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك السابق، أن استبعاد طارق حامد لاعب الزمالك من منتخب مصر ليس مفاجأة، وقال رضا عبد العال فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "استبعاد طارق حامد مش مفاجأة، اللاعب خارج حسابات كيروش من أول مباراة، بيلعبه دقايق معدودة وطريقة لعبه لا تعجب المدرب، استبعاد رمضان صبحى وإبراهيم عادل ومهند لاشين غير مفهوم على الإطلاق".

وأضاف رضا عبد العال، "مهند لاشين أفضل من حمدى فتحى وطارق حامد، الثنائى الأخير بيروحوا المنتخب بالفانلة اللى لابسينها، ولو أصبحوا خارج القطبين لن ينضموا للمنتخب ومحدش يقولى خبرة، خبرة ايه مهند لاشين أفضل منهم بمراحل".

وتابع رضا عبد العال، "لما تشوف ماتش القمة تعرف إن طارق حامد اللاعب الكبير تاه بعد أول جول للأهلى وكان المفروض يلم اللاعيبة ويقف على الكرة ويجمع الفرقة عشان يحصل توازن وميدخلش اهداف تانى، لكن إزاى نقول فرقة كبيرة على الزمالك ويدخل فيها 3 أهداف فى 9 دقايق، الأهلى اتغلب من صن دوانز خمسة بس مش فى 9 دقايق".

وأكمل رضا عبد العال، "زيزو كأنه متوصى وحد قايله متلعبش الكورة لمصطفى فتحى، المثلوثى لازم ياخد شنطته ويروح لبلده، كارتيرون غلطان من ساسه رأسه لازم كان يستبدله بعد أول ركلة جزاء تسبب فيها، مصطفى فتحى يستحق أفضل لاعب فى الزمالك ويجب أن يحصل على أعلى مبلغ فهو الافضل بلا منازع نزل فى ظروف صعبة وفرقة تايهة وسجل هدف عالمى، بينما أشرف بن شرقى بيلعب تفاريح كأنه بيقول للزمالك مش عاجبكو قعدونى دكة، كنت بقول عليه بن قلبى وبن كبدى بس خلاص مبقاش فى دماغه الزمالك ".

وأضاف عبد العال، "هدف محمد شريف خطأ الونش مش محمد أبو جبل، الحارس مظلوم، ومحمد عادل عشرة على عشرة التحكيم كان رائع، وديانج والسولية أفضل لاعبين فى الأهلى بالقمة، وموسيمانى اللى دخل الزمالك المباراة تانى وكان ممكن يكسب باسكور تاريخى لولا تغييراته".