شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. جوزيه يطيح بنادر السيد خارج الأهلى من المدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئًا، وغالبًا ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، ويكون لها دور أيضًا فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس.

وكشف أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب السابق وفريق سموحة الحالي، كواليس رحيل نادر السيد عن الأهلى فى 2007، وقال أحمد ناجى فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "كنت أتابع أحد التدريبات من المدرجات لرؤية تمركز الحراس ورد فعلهم فى تصدى الكرات.. صعد إلى المدرجات مانويل جوزيه ليقول لى إنه لا يرغب فى استمرار نادر السيد بالفريق فقلت له مازلنا فى البداية فأوضح أن قراره ليس فنيا، وأن الحارس يفتعل أزمات وسط اللاعبين".

وأضاف ناجى، "عندما أراد إنبى الحصول على خدماته تواصل معى سامح فهمى وزير البترول الأسبق وقلت أنه سيكون جيد مع الفريق البترولى ويتمتع بقدرات رائعة.. والأهلى لا يوجد به مؤامرات مثلما قال إنى تآمرت عليه".

كان نادر السيد قد قال إن تآمر عصام الحضرى حارس الفريق وقتها مع أحمد ناجى مدرب الحرس وراء رحيله.