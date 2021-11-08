الامارات | بعثة المنتخب الجزائري تغادر إلى القاهرة للقاء جيبوتي

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب الجزائري تغادر إلى القاهرة للقاء جيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر الفوج الأول من بعثة المنتخب الجزائري لكرة القدم اليوم الاثنين العاصمة الجزائرية باتجاه العاصمة المصرية القاهرة تحسبا للقاء منتخب جيبوتي يوم الجمعة المقبل بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وستتوقف بعثة المنتخب، التي يرأسها شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري، وتضم الجهاز الفني وبقية الأطقم واللاعبين جمال بن العمري ويوسف بلايلي وبغداد بونجاح، بالعاصمة الفرنسية باريس حيث سينضم إليها اللاعبون الذين ينشطون في أوروبا، على أن تواصل البعثة الرحلة باتجاه القاهرة.

ويخوض المنتخب الجزائري مرانه الأول مساء اليوم الاثنين في القاهرة، تحت قيادة المدير الفني جمال بلماضي، حسب ما ذكره الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري.

وتتصدر الجزائر المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط متقدمة بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو قبل جولتين من ختام التصفيات.

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