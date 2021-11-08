الامارات | 5 أندية إنجليزية تحصل على موافقة لتجربة عودة "الوقوف الآمن" في المدرجات

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أندية إنجليزية تحصل على موافقة لتجربة عودة "الوقوف الآمن" في المدرجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن وزير الرياضة البريطاني نايجل هادلستون اليوم الاثنين أن خمسة أندية ستشارك في تجربة عودة "الوقوف الآمن" في المدرجات اعتبارا من أول يناير 2022.

وجرى الموافقة على طلبات أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وتشيلسي وكارديف، لتجربة الوقوف الآمن للمشجعين في المدرجات.

وتأتي تجربة تخصيص مناطق وقوف مرخصة، لتنهي حظرا شاملا على وقوف المشجعين في الملاعب في منافسات أعلى درجتين الأعلى من دوري كرة القدم في إنجلترا، استمر أكثر من 25 عاما.

وقال هادلستون في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الاثنين :"يسعدني الموافقة على مشاركة هذه الأندية الخمسة في بداية تجربة تخصيص مناطق وقوف مرخصة خلال النصف الثاني من الموسم."

وأضاف :"حان الوقت لتجربة الوقوف الآمن بشكل صحيح في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري البطولة الإنجليزية، قبل اتخاذ القرار بتطبيق الأمر على نطاق واسع."

وتابع :"السلامة تشكل أمرا بالغ الأهمية، وهيئة سلامة الملاعب الرياضية تعمل يدا بيد مع الأندية على هذا الجانب."

وأضاف الوزير :"المشجعون يستحقون خيارات مختلفة لكيفية الاستمتاع بحضور المباريات، وسأتابع هذه التجارب باهتمام."

وسيجرى مراقبة التجربة من جانب شركة "سي.إف.إي ريسيرتش" المستقلة، على أن تقدم استنتاجاتها إلى الحكومة لاتخاذ القرار بشأن تطبيق الوقوف الآمن على نطاق واسع اعتبارا من الموسم المقبل.

وكان الحظر قد فُرض بموجب تشريع جرى إصداره عقب كارثة هيلزبره عام 1989 والتي أدت إلى وفاة 97 من مشجعي فريق ليفربول.

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