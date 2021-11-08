«خطأ محمد صلاح».. كيف تناولت الصحف الإنجليزية السقوط القاتل لليفربول أمام وست هام

الشارقة - اميمة ياسر - سقط فريق ليفربول بخسارة قاتلة أمام وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وجاءت أهداف وست هام يونايتد عن طريق أليسون بيكر، حارس ليفربول، عن طريق الخطأ في مرماه، وبابلو فورنالس، وكورت زوما، في الدقائق 4، و76، و74، من عمر المباراة، وسجل ألسكندر أرنولد وديفوك أوريجي لليفربول في الدقيقتين 41، و83 من عمر المباراة.

أبرز ما قالته الصحف الإنجليزية عن خسارة ليفربول أمام وست هام، في الدوري الإنجليزي.

ذا صن: أليسون يتحمل الأهداف وصلاح ألقى بنفسه على الأرض

هاجمت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، بعد خسارة «الريدز» أمام وست هام حيث قالت إن بيكر تسبب في أهداف «الهامرز» الثلاثة، بعد تعامله الخاطئ مع هذه الكرات، خلال المباراة.

وتحدثت الصحيفة عن هدف ألكسندر أرنولد الذي سجله لمصلحة ليفربول في مرمى وست هام يونايتد، حيث ذكرت إن هذا الهدف جاء بعد حصول «الريدز» على ركلة حرة عقب إلقاء صلاح بنفسه على أرض الملعب، بطريقة وهمية.

ديلي ميل: مويس يقود وست هام للمركز الثالث من الدوري الإنجليزي

قالت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية إن ديفيد مويس، المدير الفني لوست هام يونايتد، قاد فريقه لتحقيق فوز مهم على حساب ليفربول، ليحتل المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وذكرت الصحيفة أن وست هام استطاع إيقاف سلسلة 25 مباراة من «اللا هزيمة» لفريق ليفربول.



ديلي إكسبريس: غياب فيرمينيو سبب خسارة ليفربول أمام وست هام يونايتد

ترى صحيفة «ديلي إكسبريس» الإنجليزية أن غياب النجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو، مهاجم «الريدز»، وراء خسارة ليفربول أمام وست هام يونايتد، موضحة أن فيرمينيو كان أنسب للمباراة من دييجو جوتا، وكان سيحدث فارقًا كبيرًا في المواجهة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثنائي محمد صلاح وساديو ماني لم يظهرا بالصورة الجيدة بسبب عدم وجود فيرمينيو.



ديلي ستار: أخطاء كلوب تسببت في هزيمة ليفربول



أرجعت صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية هزيمة ليفربول أمام وست هام يونايتد إلى أخطاء يورجن كلوب، المدير الفني لـ«الريدز» حيث قالت إن عدم الاعتماد على إبراهيما كوناتي، مدافع الفريق، كانت أحد أسباب الخسارة خاصة أن جويل ماتيب لم يتمكن من منع الكثير من الهجمات الخطيرة بسبب ضعف لياقته البدنية.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع أرسنال، يوم السبت الموافق 20 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».