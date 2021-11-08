فاروق جعفر يرد على محمد صلاح: «تاريخك أسود ومعروف ولو اتكلمت هفضحك وهكشف بلاوي»

الشارقة - اميمة ياسر - رد فاروق جعفر المستشار الفني لنادي الزمالك، على تصريحات محمد صلاح نجم النادي السابق، بعد هجوم الأخير عليه في الفترة الماضية، بدعوى أنه لا يفعل شيئا في منصبه بالقلعة البيضاء.

وأكد فاروق جعفر في تصريحات لموقع «الوطن سبورت»: «محمد صلاح تاريخه أسود ومعروف عند الجميع، وبالتالي عليه أن يهدأ ولا يتحدث كثيرًا، ويعي ما يقول لأنه للأسف يتحدث عن رموز خدموا وما زالوا يخدمون النادي ولا ينتظرون أي مقابل».

وأضاف المستشار الفني للقلعة البيضاء، «لو تحدثت عن أمور تخص محمد صلاح سأكشف بلاوي كثيرة ووقتها محدش هيبص في وشه تاني».

ووجه فاروق جعفر، رسالة لـ صلاح: «شوف انت بتمشي من كل نادي شوية ليه والتسجيلات الخاصة بك مع الجميع لأنى كما قلت تاريخك أسود ومعروف، وعليك أن تحترم نفسك وتحترم تاريخك، وأنا مش عاوز اتكلم خالص».

هجوم محمد صلاح على فاروق جعفر

وشهدت الفترة الماضية هجوما عنيفا من قبل محمد صلاح على فاروق جعفر، عندما أعلن أنه لا يعرف ما يفعله جعفر في منصب المستشار الفني للزمالك رغم سواء أداء الفريق في الفترة الماضية.

الزمالك يخسر بخماسية من الأهلي

وخسر الزمالك من الأهلي، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري، على ستاد القاهرة الدولي.

فاروق جعفر: لا أفكر في رئاسة الزمالك

وقال فاروق جعفر في تصريحات سابقة إنه لا يفكر في الترشح على رئاسة نادي الزمالك، في الفترة الحالية «أنا تحت أمر النادي في أي حاجة، وما يهمني هو الحفاظ على اسم النادي الذي نفتخر به».