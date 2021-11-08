كرة يد.. الدرع ينضم لصفوف نادي فيزبريم المجري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي فيزبريم المجري رسميًا عن ضم يحيى الدرع لاعب منتخب مصر والزمالك لكرة اليد.

وكتبت صفحة نادي فيزبريم على تويتر: "نجحنا في ضم يحيى الدرع ظهير أيسر منتخب مصر، أهلا بيك يا يحيى".

ويلعب أيضا في صفوف فريق فيزبريم المجري يحيى خالد لاعب الزمالك السابق.

ويعد يحيي الدرع من العناصر الهامة في فريق الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد، وسبق وأن حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم افريقيا لكرة اليد في تونس 2020 والتي توج بها منتخب مصر على حساب المنتخب التونسي.

وساهم يحيي الدرع في حصول منتخب مصر على المركز الرابع في أوليمبياد طوكيو 2020، والمركز السابع في بطولة العالم لكرة اليد 2021.

وقاد الزمالك لتحقيق العديد من البطولات مثل الدوري والسوبر الافريقي وبطولة دوري أبطال أفريقيا للأندية، والمركز الخامس في كأس العالم للأندية لكرة اليد.

جدير بالذكر أن عقد يحيي الدرع مع نادي الزمالك ينتهي في صيف 2022.