كشري لمصراوي: الشرط الجزائي عطل انتقالي لإيسترن كومباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أكد أحمد كشري لاعب الأهلي السابق والمدير الفني للإنتاج الحربي الحالي، أن مفاوضاته مع إيسترن كومباني تعثرت، بعد أن كان قريب جدًا من تولي القيادة الفنية للفريق.

وكان نادي إيسترن كومباني أعلن عن إقالة حمدي نوح من تدريب الفريق، لسوء النتائج.

وقال كشري في تصريحات خاصة لمصراوي: "إدارة إيسترن كومباني تحدثوا مع من أجل تدريب الفريق، وبالفعل تم الاتفاق على كافة الأمور، وكنت قريب جدًا من التدريب الفريق، ولكن كان هناك اختلاف على الشرط الجزائي لذلك تعثرت المفاوضات".

وتابع المدير الفني للإنتاج الحربي: "لست حزينًا على تعثر المفاوضات، نادي إيسترن "بيتي" ولعب لصفوفه، وأتمنى لهم التوفيق في الفترة القادمة".

وعن تلقيه عروض كشف شكري: "تلقيت عرضين في الدوري الممتاز قبل بداية الموسم ولكن رفضتهم لعدم استقرارهم الإداري، كما كنت قريب جدًا من تولي قيادة نادي المصري، ولكن لم تنجح المفاوضات ومن ثم تم التعاقد مع معين الشعباني".

وأضاف كشري: "هناك شرط بيني وبين إدارة نادي الإنتاج الحربي أنه في حالة وجود عرض مناسب في الدوري الممتاز سأرحل عن الفريق، والإدارة متفهمة هذا الأمر".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أنا لست في عجالة ومنتظر فرصة مناسبة، ورغم نجاحي في كل تجاربي التدريبية السابقة ولكن لا أسعى لتدريب فريق يصارع الهبوط، وأتمنى تدريب يسعى لمركز متقدم لتحقيق طموحي.