مصدر بالزمالك لمصراوي: عبد المقصود يقترب من العودة للجهاز المعاون لكارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن أحمد عبد المقصود المدير الفني لنادي الصقر السعودي ومدرب الفريق الأبيض السابق، يقترب من العودة للإنضمام للجهاز الفني للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء.

وكان أحمد عبد المقصود مدرب فريق الزمالك، تقدم باعتذار رسمي للجنة المكلفة بإدارة النادي لعدم الاستمرار في منصبه بعد نهاية الموسم الماضي عقب تتويج الأبيض ببطولة الدوري.

وقال مصدر بالزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي: "الاسم المرشح بقوة للإنضمام للجهاز المعاون لكارتيرون هو أحمد عبد المقصود، والحسم سيكون خلال الفترة القادمة بعد نهاية فترة الراحة".

وأضاف: "ستقوم إدارة الزمالك بالتواصل مع عبد المقصود لأنه مرتبط بنادي الصقر السعودي الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية بالسعودية، في ظل تحقيق المدرب لنتائج رائعة مع الفريق واحتلاله المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطة عن المتصدر".

وأتم المصدر تصريحاته: "كلمة السر لعودة عبد المقصود للجهاز المعاون للزمالك، تعود لرغبة كارتيرون ولاعبي الفريق لعودته مرة أخرى إلى الفريق".