حكم القمة يكشف ما فعله بعد شعوره بتوتر لاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف محمد عادل، حكم مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة، ما فعله بعدما شعر بتوتر لاعبي الأبيض بعد هدف محمد شريف الثالث في شباك محمد أبوجبل.

وفاز الأهلي 5-3 أمام الزمالك في مباراة الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

محمد عادل قال في تصريحات عبر برنامج "مع شوبير" الإذاعي "أصعب اللحظات كانت بعد الهدف الثالث للأهلي عندما شعرت بأن لاعبي الزمالك بدأت تتوتر، ليس من التحكيم ولكن من النتيجة الكبيرة".

وأضاف "كنت أقول في السماعات مع الزملاء أننا الآن في مرحلة الإدارة".

وشدد "سهل جداً أي حد يعمل أي حاجة وكارت في كارت وطرد، يبقى إنت لم تحتوي اللاعبين".

واختتم "الحمد لله الشوط الثاني كان ممتع أكثر من الأول، هدف هنا وهدف هناك، خرجنا بالمباراة لا أريد القول لبر الأمان ولكن بالشكل الذي يرضي الجميع وكذلك الفريقين".