تقارير: ثورة من لاعبي مانشستر يونايتد ضد سولشاير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فقد ثقة لاعبي فريقه، بعد النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق.

ويعاني مانشستر يونايتد من تراجع في النتائج، بعدما تلقى هزيمة قاسية أمام ليفربول بخماسية نظيفة، قبل أن يسقط أمام جاره مانشستر سيتي في ديربي مانشستر، بثنائية نظيفة.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن لاعبي الفريق لا يشعرون بتلقي تعليمات كافية من سولشاير والجهاز الفني ليونايتد.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن لاعبي يونايتد وعلى رأسهم برونو فيرنانديز لا يجدون خطة لعب واضحة يضعها المدرب النرويجي.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي أنقذ سولشاير في العديد من المباريات بأهدافه الحاسمة، أصبح يشعر بالقلق من تراجع أداء الفريق، حيث يشعر النجم البرتغالي بالإحباط بعد الخسارة من مانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة، أن لاعبي يونايتد غاضبين من سولشاير بسبب مواقفه مع الهولندي فان دي بيك لاعب الفريق، والذي رفض سولشاير رحيله في الصيف بحجة أنه سيكون ضمن خططه في الموسم الجديد، وهو ما لم يتحقق، وظل اللاعب الهولندي حبيس مقاعد البدلاء.

واختتمت الصحيفة البريطانية، أن ثورة لاعبي يونايتد ضد سولشاير، قد تعجل برحيله خلال فترة التوقف الدولي الحالية.