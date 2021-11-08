لاعب أسترالي مثلي الجنس متخوف من المشاركة في مونديال قطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

اعترف اللاعب الأسترالي جوش كافالو وهو مثلي الجنس بأنه خائف من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال "قطر 2022"، بسبب القوانين الصارمة التي تفرضها الدولة الخليجية على المثلية الجنسية.



وقال كافالو في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه يخشى على سلامته حال طلب منه المشاركة في نهائيات مونديال قطر.

وأضاف: "قرأت أنهم يصدرون عقوبة الإعدام للمثليين في قطر. هذا يخفيني ولا أريد حقا الذهاب إلى قطر للمشاركة في المونديال".

وتابع كافلوا: "أحد أعظم الإنجازات كلاعب كرة قدم محترف هو اللعب لبلدك. لكن اللعب في بلد لا يدعم المثليين أمر يخيفني ويجعلني أعيد تقيمه".

وكان كافالو، نشر الشهر الماضي، فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن فيه أنه مثلي الجنس، ليصبح نجم نادي أديلايد يونايتد الأسترالي، اللاعب الوحيد بين لاعبي كرة القدم، المعروف حاليا بميوله الجنسي.

وتحظر قطر المثلية الجنسية بموجب عديد من القوانين المحلية مع عقوبات بالسجن تتراوح بين سنة إلى 10 سنوات، كما أن المسلمين في قطر يحظر عليهم أي نشاط جنسي خارج إطار الزواج ويمكن أن تطبق عليهم عقوبات تصل إلى الإعدام، ما يعني عمليا أن الأفعال المثلية يمكن أن تؤدي للعقوبة ذاتها وفقا لـ"ديلي ميل".

ولم تتأهل أستراليا بعد لمونديال قطر، حيث لا تزال تخوض سباق الترشح لكأس العالم في تصفيات ماراثونية عن قارة آسيا.

ويواجه منتخب أستراليا ضيفه السعودي الخميس المقبل، في مباراة مرتقبة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر.

وتتصدر السعودية المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن أستراليا بعد أربع مباريات، علما بأن الأول والثاني من هذه المجموعة سيتأهل مباشرة إلى نهائيات مونديال قطر.