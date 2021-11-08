"لويد" تنهي مسيرتها مع كرة القدم نهائياً.. بعد اعتزالها دولياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

خرجت كارلي لويد، الفائزة مرتين بكأس العالم لكرة القدم للسيدات، من الملعب لآخر مرة أمس الأحد بعد خسارة فريقها نيوجيرزي/نيويورك جوثام 1-صفر أمام شيكاغو رد ستارز في دور الثمانية للدوري الأمريكي.



واعتزلت لويد، الفائزة بذهبيتين أولمبيتين على المستوى الدولي مع المنتخب الأمريكي، الشهر الماضي بعد خوض مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية، لتنهي مسيرتها وهي ثاني أكثر لاعبة خوضا للمباريات الدولية في تاريخ اللعبة.

وانتهت مسيرة لويد المحلية بشكل محبط حيث جاءت الخسارة في شيكاغو، لكن اللاعبة المخضرمة البالغ عمرها 39 عاما تشعر بالفخر بعدما ساعدت جوثام على بلوغ الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ 2013.

وقالت لويد "لعبنا بشكل رائع، ونجحنا في تطوير هذا الفريق، وأنا متحمسة جدا لمتابعة مستقبل هذا النادي. أنا فخورة، لكني حزينة في الوقت ذاته، وهكذا تسير الأمور".

ورغم اعتزال الحاصلة مرتين على جائزة الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعبة في العالم، أكدت لويد أنها تخطط للبقاء في مجال كرة القدم، وقالت "رغم أني لن أكون في الملعب مجددا، سوف أساعد هذه اللعبة على النمو".