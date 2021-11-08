مدرب المنتخب التركي: صلاح من أفضل لاعبي العالم ومصطفى محمد مستواه متذبذب ومهدد بالرحيل عن جالاتا سراي

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد المدرب المساعد السابق للمنتخب التركي، محسن أورتيجال، أن المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، لاعب فريق جالاتا سراي مستواه متذبذب بعض الشئ، وهو ما يؤثر على فرص بقائه مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أورتيجال، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «البريمو» المذاع على قناة «TEN»، أن مصطفى محمد لاعب يملك قدرات مميزة موضحا أن ما ينقصه فقط التركيز وثبات المستوى لإقناع مدربه فاتح تريم. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وشدد أورتيجال على أن الدوري التركي يعتمد على القوة البدنية بصورة كبيرة، مؤكدا أن اللاعب المصري يحتاج إلى تركيز شديد من أجل مواصلة عمله في الدوري التركي، وهو ما يحتاجه أيضا أحمد حسن كوكا، وكريم حافظ، وأحمد ريان.

وأوضح أن الإسماعيلي له مكانة خاصة في قلبه ولا ينسى عمله مع عدة نجوم هناك أثناء تدريبه الفريق، وعلى رأسهم أحمد فتحي ومحمد جودة ومحسن أبوجريشة، عندما كان يقود الدراويش كمدير فني، مشيرا إلى أن أحمد فتحي لاعب رائع وقادر على العطاء ولم يكن مفاجأة له أنه ما زال مستمرا في المشوار الكروي لأنه لاعب متميز ومحترف.

كما كشف أنه لا يتابع باستمرار مباريات الدوري المصري، ولكنه يتابع المواجهات الكبرى ومنها ديربي الأهلي والزمالك ونتائج الإسماعيلي.

أورتيجال: صلاح يستطيع المنافسة على الكرة الذهبية

كما تطرق أورتيجال للحديث عن نجم وهداف فريق ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، قائلا: «لا أستطيع التعليق على فرص صلاح في التتويج بالكرة الذهبية».

وأتم: «صلاح من أفضل نجوم الدوري الانجليزي والعالم»، مؤكدًا أنه لاعب رائع ويستطيع المنافسة بقوة على الكرة الذهبية

سقط فريق ليفربول بخسارة قاتلة أمام وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».