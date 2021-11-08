«معلول حط الزغلول وأكل الزبون».. التحقيق مع «مدحت شلبي» حول مباراة الأهلي والزمالك.. وشلبي يرد

الشارقة - اميمة ياسر - قررت نقابة الإعلاميين فتح تحقيق مع المعلق الرياضي مدحت شلبي، بسبب ما وصفته بالتجاوزات التي ارتكبها خلال اتعليقه على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الأحمر على الأبيض بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.



وقالت نقابة الإعلاميين إن "مجلس النقابة برئاسة النائب طارق سعده يستدعي المعلق الرياضي مدحت شلبي للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات، أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلي في الأسبوع الثالث للدوري الممتاز".

وأوضحت أن هذا القرار جاء "بعد تفريغ التعليق على المباراة من قبل المرصد الإعلامي التابع للنقابة ومما هو مقدم من شكاوى ضد شلبي في هذا الصدد".

وعما إذا كان نادي الزمالك قد تقدم بشكوى رسمية ضد شلبي، يقول نقيب الإعلاميين طارق سعدة إن هذا لن يؤثر في شيء، وسواء كانت الشكوى من أحد الأندية أو من الجمهور العادي فليس للأمر أي تأثير على قرار النقابة.

وأوضح في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية إن مجلس النقابة اتخذ قراره في ضوء الفحص الوارد من المرصد التابع للنقابة والذي فرغ التعليق على المباراة بشكل دقيق وارتأى ان هناك تجاوزات تستدعي التحقيق بالفعل

وقال مصدر في مجلس نقابة الإعلاميين لموقع سكاي نيوز عربية إن الفحص وجد أن المعلق قال بعض الألفاظ التي تحتوى على تلميحات مسيئة وليست بريئة على الإطلاق منها "معلول حط الزغلول، وأكل الزبون" وغيرها مما يثير حفيظ الجماهير ولا يحقق الهدف المنشود من الرياضة وهو نشر التسامح.

وكان مدحت شلبي قد تعرض للإيقاف عن الظهور الإعلامي أو التعليق الرياضي لأكثر من مرة بسبب مصطلحات يقولها خلال التعليق على المباريات كان آخرها في أغسطس الماضي، حينما قررت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس وقفه على التعليق لمدة أسبوع بسبب وصفه لجماهير انتقدو بعض الجماهير بالبلهاء.

وفي سبتمبر 2018 قرر المجلس الأعلى للإعلام وقف برنامج مساء بيراميدز الذي كان شلبي يقدمه على قناة بيراميدز بسبب مخالفات إعلامية شابت حلقات البرنامج، وفقا لبيان من المجلس وقتها، وكان الإيقاف لمدة أسبوعين مع التحقيق في نقابة إلاعلاميين.

وفي أبريل 2019 أوصت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بوقف شلبي من التعليق على المباريات لنهاية الموسم الكروي بسبب تلفظه بألفاظ غير لائقة على نادي الزمالاك، حسب تأكيد اللجنة، حينما كان يعلق على مباراة لبيراميدز والزمالك.

وفي أغسطس 2020 أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقريرا قال فيه إنه رصد مخالفات كثيرة في تعليق شلبي على مبارة القمة رقم 120 بين الأهلي والزمالك وأوصى بالتحقيق معه في نقابة الإعلاميين

اعتبر الإعلامي مدحت شلبي، نفسه "محظوظا" بالتعليق على قمة الدوري الأخيرة بين فريقي الأهلي والزمالك، التي انتهت بنتيجة تاريخية 3-5 لصالح النادي الأهلي.

وسبق لمدحت شلبي أن علق على مباريات وصفت أيضا بـ"التاريخية"، مثل مباراة القمة الشهيرة، المعروفة إعلاميا بالـ"6 -1"، التي فاز بها الأهلي أيضا قبل 20 عاما.

وقال شلبي في حديث لـ "سكاي نيوز عربية": "المباراة كانت مفتوحة، والأداء كان جيدا من الفريقين. الأهلي نجح في استغلال المباراة وحسم النتيجة لصالحه. موسيماني أخطأ في التغييرات، وكان بوسع الزمالك العودة".

وأضاف: "سعيد للغاية لأن التوفيق يحالفني خلال تعليقي على مباريات القمة، مباراة الجمعة الماضي تم تسجيل 8 أهداف خلالها، وهو عدد كبير جدا في مباريات القمة، مما يعكس قوتها وأهميتها، بالإضافة إلى تسجيل 7 أهداف في مباراة الـ 6-1 الشهيرة وهي أيضا مباراة تاريخية".

واستطرد: "بالتأكيد التعليق على مثل هذه المباريات، يعد حدثا لا ينسى بالنسبة لي وللمشاهد".

ورفض شلبي التعليق على الأزمة الأخيرة الخاصة بالمباراة، الخاصة بشكوى نادي الزمالك المقدمة ضده إلى الجهات المعنية، بدعوى "تحيزه للأهلي" خلال اللقاء.

وقال المعلق الرياضي: "اعتدت على عدم الحديث في مثل هذه الأمور، كما أن مسؤولي القناة التي أعمل بها طلبوا مني عدم التعليق على هذه الأزمة".

وتابع: " الموسم الجاري قوي جدا، وكل الفرق تؤدي بشكل جيد، فالأندية الصاعدة متماسكة وهناك غزارة في الأهداف، وهي ظاهرة جديدة على الدوري المصري".

وتوقع شلبي أن تقبل أندية مصرية، خلال الفترة المقبلة، على "تغيير المدربين بشكل سريع".

وعلى صعيد آخر، أكد شلبي أنه يعتز بالتعليق على مباريات منتخب مصر، وليست مباريات القمة أو الدوري العام فقط، معتبرا الأمر "من أولوياته".

وأعرب عن سعادته الغامرة بالتعليق على اللقاء الحاسم الذي واجه فيه المنتخب المصري نظيره الكونغولي على استاد برج العرب، وحسم الصعود إلى كأس العالم في روسيا 2018، بعد غياب 28 عاما.

واختتم شلبي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" بالقول: "أميل للتعليق على مباريات المنتخب الوطني. التعليق على مباراة الكونغو منذ نحو 4 سنوات، كان له أثرا مميزا بالنسبة لي، لأنها مباراة تاريخية لمنتخب بلدي".



واستطرد: "أنتظر بفارغ الصبر المباراة الحاسمة التي سيخوضها المنتخب الوطني، في حالة الصعود كأول مجموعته في التصفيات الأولية، والتي ستحسم الصعود إلى مونديال قطر 2022".