شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تخطيط الأهلى تناقش مع موسيماني برنامج الاستعداد لمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التخطيط بالأهلي جلسة مهمة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، لبحث عدد من الملفات المهمة، وأبرزها الاستقرار على البرنامج الاستعدادى لمشاركة الفريق فى كأس العالم للأندية والمقرر إقامته فى فبراير المقبل.

وتُناقش لجنة التخطيط مع موسيماني إمكانية إقامة معسكر قبل انطلاق مونديال الأندية في الإمارات، خاصة أن الأخيرة هى من تستضيف منافسات البطولة، بالإضافة لمناقشة العرض التي تلقته إدارة النادى من إحدى الشركات لإقامة معسكر فى الإمارات خلال فترة كأس العرب للمنتخبات.

ومن المقرر أن تتطرق الجلسة أيضاً لملف الصفقات التي يرغب الجهاز الفني فى إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكذلك البت فى العروض التي تلقاها أكثر من لاعب داخل صفوف الفريق سواء على طريقة الإعارة أو البيع النهائي.

ويعود الأهلى للتدريبات الخميس المقبل استعداداً للارتباطات المقبلة فى بطولة الدورى، وفى مقدمتها مباراة المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى المصرى، ومنح موسيمانى لاعبى الأهلى راحة 5 أيام عقب مباراة القمة الأخيرة التى فاز فيها الأهلي 5/3 على أن يعود الفريق للتدريبات الخميس حيث يتوقف الدوري حالياً بسبب الأجندة الدولية وخوض منتخب مصر مباراتي الجابون وأنجولا بتصفيات مونديال 2022 .