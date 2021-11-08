ميار شريف تتقدم للمركز الـ61 فى التصنيف العالمي لسيدات التنس

وكانت ميار شريف قد ودعت منافسات دور الـ 64 ببطولة إنديان ويلز (WTA1000) للسيدات، بعد خسارتها الكبيرة أمام البرازيلية بياتريز مايا حداد المصنفة 116 على العالم، بمجموعتين مقابل لا شيء جاءت نتيجتهما كالتالى: 6/3، 6/0.

يذكر أن اللاعبه البرازيلية كانت قد خسرت في آخر دور من الأدوار التمهيدية لكنها صعدت الي الدور الرئيسي عن طريق بطاقة الخاسر المحظوظ (lucky loser) بدلاً من اللاعبة نادية بودوروسكا التى انسحبت من مواجهة ميار فى دور الـ 64.

فيما واصلت اللاعبة التونسية أنس جابر، تحقيق انجازاتها التاريخية بعد ما احتلت المركز الثامن في التصنيف العالمي للتنس، وهو أفضل ترتيب في مسيرتها وتاريخ التنس العربي، سواء على مستوى السيدات أو الرجال.