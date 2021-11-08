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شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتقدم للمركز الـ61 فى التصنيف العالمي لسيدات التنس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدمت البطلة المصرية ميار شريف فى التصنيف العالمي الجديد لسيدات التنس للمركز الـ61 بعد نجاحها فى التأهل الى الدور الثانى من بطولة بوينس أيرس المفتوحة للتنس والمقامة فى الارجنتين إحدى بطولات WTA بعد فوزها فى مباراة مارثونية على الإسبانية اندريا لازارو 2-1 ( 6-4, 3-6 , 7-6 ).
ويعد التصنيف 61 هو أفضل مركز تصل إليه البطلة المصرية، والتي تعد أول لاعبة مصرية تصل إلى هذا المركز عالمياً.
ميار شريف
وكانت ميار شريف قد ودعت منافسات دور الـ 64 ببطولة إنديان ويلز (WTA1000) للسيدات، بعد خسارتها الكبيرة أمام البرازيلية بياتريز مايا حداد المصنفة 116 على العالم، بمجموعتين مقابل لا شيء جاءت نتيجتهما كالتالى: 6/3، 6/0.
يذكر أن اللاعبه البرازيلية كانت قد خسرت في آخر دور من الأدوار التمهيدية لكنها صعدت الي الدور الرئيسي عن طريق بطاقة الخاسر المحظوظ (lucky loser) بدلاً من اللاعبة نادية بودوروسكا التى انسحبت من مواجهة ميار فى دور الـ 64.
فيما واصلت اللاعبة التونسية أنس جابر، تحقيق انجازاتها التاريخية بعد ما احتلت المركز الثامن في التصنيف العالمي للتنس، وهو أفضل ترتيب في مسيرتها وتاريخ التنس العربي، سواء على مستوى السيدات أو الرجال.