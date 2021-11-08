شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التنسيقية تعيد نرمين رفيق للترشح بانتخابات المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت نرمين رفيق، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، إلى سباق انتخابات اتحاد المصارعة مرة أخرى، بعد استبعادها بسبب الطعن على ترشحها من جانب مجلس إدارة الاتحاد.

وتعقد الجمعية العمومية لانتخابات اتحاد المصارعة يوم 13 نوفمبر، وتقدم على منصب الرئاسة الثنائى عصام نوار وهانى علام، وكانت نرمين قد ترشحت على منصب أمين الصندوق إلا أنه تم استبعادها فتقدمت باستشكال وتقرر عودتها.

ونشرت نرمين رفيق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى: "منذ ايام اللجنة التنسيقية العليا برئاسة المستشار الجليل / عبده الاودن تقرر عودتي لسباق انتخابات اتحاد المصارعة ...

واليوم صدور حكم مجلس الدولة ومحكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار لجنة القيم .. اللهم لك الف حمد و شكر ، احياناً المواقف الصعبة بتكون خير و لها حكمة كبيرة ... انا عرفت من الموقف ده كمية الناس الجميلة و الصديقة ال حولي ربنا يباركلي فيهم ... و اكيد طبعا عرفت اشباه الراجل و المنافقين من حولي ..

وفى مقاعد العضوية جاءت قائمة المنطبق عليهم الشروط جمال عبد العظيم، السيد جمعة، محمد صلاح عبد العزيز، محمد عادل عبد السلام، إبراهيم عادل مصطفى، نادية عنتر، أشرف حافظ، محمد السبع، أحمد عمارة، محمد محمود عبد العزيز، وعبير عبد الوهاب.