شكرا لقرائتكم خبر عن خماسية القمة على المائدة الفنية للنحاس قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على مراجعة مباراة القمة التي جمعت قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 5/3، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في النادي الأهلي، قبل اللقاء الذي يجمع المقاولون والأهلي يوم 19 نوفمبر الجاري، بمنافسات الجولة الرابعة.

وعاد فريق المقاولون العرب لاستئناف تدريباته استعداداً للنادي الأهلي، في اللقاء الذي يقام الجمعة 19 نوفمبر بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، والذي يستضيفه استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري.

ومنح عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، لاعبى الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 4 نقاط، حيث فاز ذئاب الجبل في الجولة الأولى من الدوري على فريق إيسترن كومباني بهدف نظيف، قبل أن يخسر من إنبي بنتيجة 3/2، ثم تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله.