شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ الاستعداد للزمالك ويواجه الطلائع ودياً الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الإسماعيلى، اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها 19 نوفمبر الجارى باستاد الإسماعيلية فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، وكان لاعبو الدراويش قد حصلوا على راحة سلبية لمدة 3 أيام من خوض التدريبات، وذلك فى أعقاب مواجهة البنك الأهلى بالجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

وتتوقف مسابقة الدورى قرابة الأسبوعين فى ظل فترة التوقف ضمن الأجندة الدولية، حيث يستعد منتخب مصر لاستكمال مشواره بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر بعد تصدره لمجموعته.

واتفق الجهاز الإدارى للنادى الاسماعيلى مع نظرائهم فى طلائع الجيش على خوض مباراة ودية تجمع الفريقين فى الرابعة عصر الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية ،حيث يقيم الطلائع معسكراً مغلقاً هناك استعداداً لمواجهة غزل المحلة فى 19 نوفمبر الجارى على ستاد جهاز الرياضة بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

وتصدر النادى الأهلى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 9 نقاط، متفوقا على بيراميدز صاحب الوصافة بفارق الأهداف، فيما جاء غزل المحلة ثالثا برصيد 7 نقاط، وفى المركز الرابع يأتي البنك الأهلى برصيد 6 نقاط متفوقا على الزمالك صاحب المركز الأخير بفارق الأهداف.

وهناك 3 أندية فشلت حتى الآن في الحصول على أي نقاط، في مقدمتها الإسماعيلى الذى تلقى 3 هزائم متتالية من الأهلى وسيراميكا وأخيرا من البنك، ثانى الأندية هو فاركو الوافد الجديد بعد الهزيمة من فيوتشر وبيراميدز وأخيرا الجونة، وثالث الأندية هو إيسترن كومبانى الوافد الجديد أيضا بعد الهزيمة من المقاولون وغزل المحلة وسموحة.