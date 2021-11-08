شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد بصحبة ابنه بعد وصوله إلى القاهرة قبل الانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي إلى مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، استعداداً للانضمام إلى المنتخب الوطني في المعسكر المقام حالياً استعداداً لمباراتي أنجولا والجابون ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفور وصوله نشر مصطفى محمد صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، جمعته بابنه "عدي" وإلى جواره حقيبة السفر، قبل الانضمام إلى المعسكر.



مصطفى محمد

ويعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين، للحديث إلى وسائل الإعلام عن تحضيرات الفراعنة لمباراتي أنجولا والجابون في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات كأس العالم 2022.

ويعقد المؤتمر في الخامسة والربع مساء اليوم قبل انطلاق التدريب في الخامسة والنصف، حيث سيسمح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى.

وأدى المنتخب الوطني تدريبه الأول أمس الأحد على أحد الملاعب الفرعية باستاد برج العرب في بداية معسكره استعدادًا لمباراتي أنجولا الجمعة المقبل والجابون ببرج العرب يوم 16 الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وشارك في مران الأمس اللاعبون المختارون من الأندية المصرية، فيما يستكمل الفريق اليوم صفوفه بانضمام اللاعبين المحترفين في الخارج، بعد الاكتفاء بـ25 لاعبًا، إثر التأكد من عدم تمكن عمر مرموش من اللحاق بالمعسكر نظرا لإصابته.